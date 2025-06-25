Bingöl'de takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir nakliyat firmasına ait kamyonet, Kiğı-Karakoçan kara yolundaki Demirkanat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

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