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        Karlıova'da şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu, mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 16:53 Güncelleme: 15.07.2025 - 16:53
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        Karlıova'da şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu, mevlit okutuldu.

        Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Göç ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Arif Geyik ile Taşlıçay köyündeki şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

        Burada, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Daha sonra beraberindekilerle şehit yakınlarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Bıçak, ardından şehitler için ilçe merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Burada okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

        Programa, vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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