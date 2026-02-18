Canlı
        Bingöl İmsakiye 2026: Bingöl'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve oruç saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Bingöl İmsakiye 2026: Bingöl'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?

        Ramazan ayına sayılı günler kala, 2026 Bingöl Ramazan imsakiyesi gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Bingöl Ramazan imsakiyesi ile 2026 sahur vakti ve iftar ve teravih saatlerine ilişkin tüm detaylar açıklık kazandı. Bingöl'de imsak vakti, sabah ezanıyla birlikte giriyor ve oruç bu saat itibarıyla başlıyor. Bu nedenle "sahur ezanı kaçta okunuyor?" sorusu Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bingöl'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 19 şubat 2026 Bingöl sahur vakti...

        Giriş: 18.02.2026 - 19:22 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:22
        1

        Ramazan’ın başlamasıyla birlikte Bingöl’de ilk sahur heyecanı yaşanacak. Diyanet takvimine göre yayımlanan Bingöl imsakiyesi doğrultusunda ilk imsak vakti ile birlikte oruç ibadeti başlayacak. Böylece Bingöl’de yaşayanlar sahur hazırlıklarını imsak saatinden önce tamamlayacak. İlk sahur, Ramazan ayının birinci günü öncesindeki gece yapılacak. Bu nedenle “sahur ne zaman başlıyor?” ve “2026 sahur vakti hangi tarihte?” soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İmsak saati, aynı zamanda “sahur kaçta bitiyor?” sorusunun da yanıtıdır. Çünkü imsak vakti girdiğinde yeme içme sona erer ve oruç başlar. Bingöl’de sahur saatleri Ramazan boyunca her gün birkaç dakika değişiklik gösterebilir. İşte 2026 Bingöl İmsakiye...

        2

        BİNGÖL SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

        Diyanet Bingöl İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 05.36'da bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 saat 18:06 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.23'te okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.34 olacak.

        BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        BİNGÖL İMSAKİYE 2026

        Bingöl'ün farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Bingöl İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Bingöl Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Bingöl (il merkezi), Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

        Tüm Bingöl'ün ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        BİNGÖL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Oruca Nasıl Niyet Edilir?

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

        SAHUR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

        Sahur duası Türkçe anlamı şu şekildedir:

        "Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."ir.

