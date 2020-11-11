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Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajı'nda su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan binlerce balık ölürken, küçük su birikintilerinde sağ kalan yüzbinlerce yavru balık ise kurtarılmayı bekliyor.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, "Bunun gibi nice katliamlar olacak. Tarım ve orman ile DSİ yetkililerini her zaman için etkin tedbirler almaya davet ediyoruz. Bu büyük bir suçtur, tedbir alınmazsa sorumsuzluktur" dedi.

Balıkların ölmesine tepki gösteren Batman Sağlık ve Çevrecilik Derneği Başkanı Sıtkı Güneş ise, yüzbinlerce yavru balığın öldüğünü, bir o kadarın da ölmek üzere olduğunu belirtti. Güneş, "Canlıları korumak insan olarak hepimizin görevidir. Yetkililerden de isteğimiz, bu tür olaylar karşısında biraz daha duyarlı olmalarıdır. Bir an önce bu duruma müdahale edilip ölmek üzere olan balıkların kurtarılması gerekir" diye konuştu.