İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nce her yıl düzenlenen, Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Amerikalı fotoğrafçı Karine Aigner'ın 'The big buzz' adlı karesi Yılın En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafı seçildi. Aigner, 58 yıllık yarışma tarihinde bu ödülü alan 5. kadın oldu. Aigner, makro lens kullanarak, sıcak kum üzerinde kümeleşen kaktüs arılarının telaşını yakaladı. Arılar habitat kaybı, böcek ilaçları ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında... Bunun yanında, arı türlerinin %70'i yer altına yuva yaptığından, alanlarının korunması giderek daha önemli hale geliyor.