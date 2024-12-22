Binnur Kaya, Berlin sokaklarında Moonwalk yaptı
Binnur Kaya, Berlin'deki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun Michael Jackson'ın ikonik dans hareketi Moonwalk yaptığı görüntüler dikkat çekti
Ünlü oyuncu Binnur Kaya, oyuncu Devin Özgür Çınar ve yönetmen Melikşah Altuntaş ile birlikte geçtiğimiz günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.
Ünlü oyuncu, Berlin sokaklarında ve lunaparkta geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Binnur Kaya, Michael Jackson’ın ikonik dans hareketi Moonwalk’u yaparken çekilen görüntüsünü de yayınladı. Eğlenceli paylaşımına; "Moonwalk’taki başarımda mütevazı olamayacağım" notunu ekleyen Kaya, hayranlarından büyük ilgi gördü.
"GENÇ ÇINARLA BERLİN'DE ÜÇ GÜNÜN ÖZETİ"
Melikşah Altuntaş ise Berlin seyahatine dair bir fotoğraf paylaşarak; "Birlikte dünyanın her yerine gidilebilecek bir büyük usta ve genç çınarla Berlin’de üç günün özeti" ifadelerini kullandı.
Binnur Kaya, Melikşah Altuntaş’ın bu paylaşımına samimi bir yanıt verdi: Bu harika anıları emek emek, insan içine çıkabilecek hale getirdiğin için çok teşekkür ederiz Şahşah Sultan. Seninle ve Devin ile paylaştığımız her an unutulmazdı. Nicelerine… Çok seviyorum.
Fotoğraflar: Instagram