Binnur Kaya, Berlin sokaklarında Moonwalk yaptı

Binnur Kaya, Melikşah Altuntaş’ın bu paylaşımına samimi bir yanıt verdi: Bu harika anıları emek emek, insan içine çıkabilecek hale getirdiğin için çok teşekkür ederiz Şahşah Sultan. Seninle ve Devin ile paylaştığımız her an unutulmazdı. Nicelerine… Çok seviyorum.

Fotoğraflar: Instagram