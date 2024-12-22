Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Binnur Kaya, Berlin sokaklarında Moonwalk yaptı - Magazin haberleri

        Binnur Kaya, Berlin sokaklarında Moonwalk yaptı

        Binnur Kaya, Berlin'deki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun Michael Jackson'ın ikonik dans hareketi Moonwalk yaptığı görüntüler dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 00:20 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü oyuncu Binnur Kaya, oyuncu Devin Özgür Çınar ve yönetmen Melikşah Altuntaş ile birlikte geçtiğimiz günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti.

        2

        Ünlü oyuncu, Berlin sokaklarında ve lunaparkta geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        3

        Binnur Kaya, Michael Jackson’ın ikonik dans hareketi Moonwalk’u yaparken çekilen görüntüsünü de yayınladı. Eğlenceli paylaşımına; "Moonwalk’taki başarımda mütevazı olamayacağım" notunu ekleyen Kaya, hayranlarından büyük ilgi gördü.

        4

        "GENÇ ÇINARLA BERLİN'DE ÜÇ GÜNÜN ÖZETİ"

        Melikşah Altuntaş ise Berlin seyahatine dair bir fotoğraf paylaşarak; "Birlikte dünyanın her yerine gidilebilecek bir büyük usta ve genç çınarla Berlin’de üç günün özeti" ifadelerini kullandı.

        5

        Binnur Kaya, Melikşah Altuntaş’ın bu paylaşımına samimi bir yanıt verdi: Bu harika anıları emek emek, insan içine çıkabilecek hale getirdiğin için çok teşekkür ederiz Şahşah Sultan. Seninle ve Devin ile paylaştığımız her an unutulmazdı. Nicelerine… Çok seviyorum.

        Fotoğraflar: Instagram

        #binnur kaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları