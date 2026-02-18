Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin' seyirciyle buluştu

        ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’ seyirciyle buluştu

        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın'ın rol aldığı 'Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin' adlı oyun Maximum Uniq Box sahnesinde seyirciyle buluştu

        Giriş: 18.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:50
        BKM yapımı, 2026 sezonunun en dikkat çeken tiyatro oyunlarından biri olan ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’ seyirciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran oyunun, Maximum Uniq Box sahnesindeki prömiyeri kahkahalar eşliğinde gerçekleşti.

        Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunun ilk temsili sold out gerçekleşti. Sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gecede oyuncular ayakta alkışlandı.

        İlk oyunda başarılı oyuncuları yalnız bırakmayan isimler arasında Deniz Işın, Feyza Civelek, Rüştü Onur Atilla, Berkay Tulumbacı, Ezgi Gergin Tulumbacı, Özgün Bayraktar, Aziz Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Kaan Taşaner ve Mahir İpek vardı.

        Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’, trajikomik bir aile hesaplaşmasını sahneye taşırken; bastırılmış duygular, yüzleşmeler, çok kahkaha ve beklenmedik sürprizlerin iç içe geçtiği çarpıcı bir oyun olarak seyirci karşısına çıkıyor.

        ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’ sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

