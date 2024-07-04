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        Bir anda alev aldı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:56
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        Aydın-Muğla kara yolu Kafaca Mahallesi girişideki tırdan alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

        Ekiplerce müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında tırda büyük çapta hasar meydana geldi.

        Tırda temizlik malzemesi yüklü olduğu gözlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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