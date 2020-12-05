Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi Bir Annenin Günahı dizisi araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Annenin Günahı dizisi sosyal medyanın gündeminde. Bu akşam 3. yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Bir Annenin Günahı dizisinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Özge Özberk, Emre Kınay gibi isimler yer alıyor. Limon Film imzalı Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?

BİR ANNENİN GÜNAHI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Annenin Günahı, Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Filipinler yapımı A Mother's Guilt dizisinden uyarlanmıştır.



Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.