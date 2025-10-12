‘Bir Arada Yalnız’ Tallinn'de yarışıyor

Ali Vatansever’in yeni uzun metraj filmi ‘Bir Arada Yalnız’ 8-24 Kasım 2025 tarihleri arasında Estonya’da düzenlenen dünyanın önde gelen festivallerinden biri olan Tallinn Black Night Film Festivali’nde ilk kez sinemaseverlerle buluşacak. Dünya prömiyerini festivalin Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirecek filmin başrollerinde Fatih Al, Esra Kızıldoğan ve Onur Gözeten yer alıyor.

‘El Yazısı’ ve ‘Saf’ filmleriyle festivallerden ödüllerle dönen Ali Vatansever’in üçüncü filmi ‘Bir Arada Yalnız’, oğullarının ölümcül hastalığıyla mücadele eden bir ailenin duygusal ve fiziksel çabasına mercek tutuyor. Film, bu mücadelenin ortasındaki 19 yaşındaki İzzet’in perspektifini ve iç dünyasını anlaşılır kılmak için anlatım olanaklarını genişleten özgün bir tekniğe başvuruyor. Kısmi olarak Sanal Gerçeklik'te (VR), gerçek zamanlı çekilen sahneler, izleyicinin karakterle daha derin ve kişisel bir bağ kurmasına olanak tanıyarak onun yolculuğuna içeriden bir bakış sunuyor.

Yapımcılığını Terminal Film, Aktan Görsel Sanatlar, Foss Productions ve Da Clique’ın üstlendiği film aynı zamanda Kültür Bakanlığı, TRT ve ERT (Yunan Televizyonu) destekleriyle gerçekleştirildi.