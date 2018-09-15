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BİR DELİ RÜZGAR OYUNCULARI

HATİCE ASLAN - MELİKE CANDAN

Eskinin büyük yıldızı, şimdi Etiler mekânlarından birinde tuvaletçilik yapıyor… Tıpkı gençliğindeki gibi, dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan, ama vicdanlı ve dürüst bir kadın. Sadece affedilmeyi istiyor… Gökçe’de kendi gençliğini görüyor… Tam da bu yüzden korkuyor ya Gökçe için…

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 1983’de mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na geçen oyuncu 1992’ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında Ankara Devlet Tiyatrosu’na geri döndü ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar’da canlandırdığı Nejla karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanındı. 2000’lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev alan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro’nun da olduğu özel tiyatrolarda da oyunlar sergiledi. Nuri Bilgi Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri’nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan’ın oynadığı diziler arasında Adı Zehra, İçimdeki Fırtına, Lale Devri, Düğün Şarkıcısı, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.

Hatice Aslan'ın Oynadığı Diziler

Bir Deli Rüzgar / Melike / 2018

Adı Zehra / Şule / 2018

içimdeki Fırtına / Perihan / 2017

Ayrılsak Da Beraberiz / 2015

Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015

Lale Devri / Zümrüt / 2010

Samanyolu / 2009

Masumlar / 2009

Düğün Şarkıcısı / 2008

Hürrem Sultan / Mahidevran / 2003

Hırçın Menekşe / Pelin / 2003

A.G.A / 2003

En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002

Kınalı Kar / Leyla / 2002

Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993

Deli Balta / 1993

Elif'in Rüyaları / 1992

Hatice Aslan'ın Oynadığı Filmler

Kot Farkı (Kısa Film) / 2016

Dr. Dilara / 2016

9on / Nermin / 2014

Vücut / Leyla / 2011

Şark Oyunları / 2009

Üç Maymun / Hacer / 2009

Kıskanmak / Feriha / 2009

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / 2007