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Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu

15.09.2018 - 16:29 | Güncelleme:

Bir Deli Rüzgar bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bir Deli Rüzgar'da en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış Melike Candan'ın hikayesi işlenirken, diğer taraftan da gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel'in hayatı aktarılıyor. İşte Bir Deli Rüzgar'ın oyuncuları ve konusu

  • 1 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    Bir Deli Rüzgar'ın oyuncuları dizi ekranlara gelmeden önce merak konusu oldu. Etkileyici bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanan Bir Deli Rüzgar'da; Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70’lerde ve 80’lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike’nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda  tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike’nin amacı Gökçe’yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe’nin kulaklarını tıkarken hayat Melike’nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir. İşte Bir Deli Rüzgar'ın oyuncuları

  • 2 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    BİR DELİ RÜZGAR OYUNCULARI

    HATİCE ASLAN - MELİKE CANDAN

    Eskinin büyük yıldızı, şimdi Etiler mekânlarından birinde tuvaletçilik yapıyor… Tıpkı gençliğindeki gibi, dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan, ama vicdanlı ve dürüst bir kadın. Sadece affedilmeyi istiyor… Gökçe’de kendi gençliğini görüyor… Tam da bu yüzden korkuyor ya Gökçe için… 

    HATİCE ASLAN KİMDİR?

    Hatice Aslan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 1983’de mezun oldu. Aynı sene Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na geçen oyuncu 1992’ye dek buradaki görevini sürdürdü. Çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdüğü tiyatro kariyerinin devamında Ankara Devlet Tiyatrosu’na geri döndü ve yedi yıl boyunca ekrana gelen Ferhunde Hanımlar’da canlandırdığı Nejla karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından da tanındı. 2000’lerin başında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda görev alan oyuncu, Ölümsüzler, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarındaki performansıyla da tiyatro severlerden tam not aldı. Aralarında Dot ve Craft Tiyatro’nun da olduğu özel tiyatrolarda da oyunlar sergiledi. Nuri Bilgi Ceylan’ın Üç Maymun filmindeki performansıyla 2009 yılında en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen Hatice Aslan, iki yıl sonra Mustafa Nuri’nin çektiği Vücut filmiyle de ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödülle döndü. Dizi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aslan’ın oynadığı diziler arasında Adı Zehra, İçimdeki Fırtına, Lale Devri, Düğün Şarkıcısı, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi ve İçimdeki Fırtına bulunmaktadır.

    Hatice Aslan'ın Oynadığı Diziler

    Bir Deli Rüzgar / Melike / 2018 

    Adı Zehra / Şule / 2018

    içimdeki Fırtına / Perihan / 2017

    Ayrılsak Da Beraberiz / 2015

    Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015

    Lale Devri / Zümrüt / 2010

    Samanyolu / 2009

    Masumlar / 2009

    Düğün Şarkıcısı / 2008

    Hürrem Sultan / Mahidevran / 2003

    Hırçın Menekşe / Pelin / 2003

    A.G.A / 2003 

    En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002

    Kınalı Kar / Leyla / 2002

    Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993

    Deli Balta / 1993

    Elif'in Rüyaları / 1992

    Hatice Aslan'ın Oynadığı Filmler

    Kot Farkı (Kısa Film) / 2016

    Dr. Dilara / 2016

    9on / Nermin / 2014

    Vücut / Leyla / 2011

    Şark Oyunları / 2009

    Üç Maymun / Hacer / 2009

    Kıskanmak / Feriha / 2009

    Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım / 2007

  • 3 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    PINAR DENİZ - GÖKÇE YÜCEL

    Çarpıcı güzelliğiyle çok havalı, hırslı ve hırçın bir genç kız… Gökçe’nin tutkusu ünlü olmak… Bu uğurda dünyayı yakabilir ve hep burnunun dikine gider. Şöhret tutkusu onun belki en güçlü, belki en zayıf yanı… Bu zaafına yenildiğinde kolayca hatalar yapabilir… Onu gören belki kendini beğenmiş der, ama bu onun sadece kabuğu… Gökçe aslında dünya üzerinde yapayalnız hisseden savunmasız, kırılgan küçücük bir kız. Tek amacı şöhret mi dedik? Eksik söyledik. Şöhret, onu hiç tanımadığı, adını bile bilmediği BABASINA kavuşturacak bir köprü sadece…  Sevgisini, özlemini, nefretini, çaresizliğini haykırdığı yüzlerce mektup yazmış babasına, biriktiriyor Gökçe… 

    PINAR DENİZ KİMDİR?

    10 Kasım 1993 yılında İstanbul’da doğan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizisin de gerçekleştirdi. Sonra sırasıyla; Beyaz Yalan ve Günebakan dizisin de yer aldı. Craft Oyunculuk atölyesinden 1 yıl boyunca Tiyatro eğitimi aldı ve izlenme rekorları kıran Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Kardeşim Benim 2 filminde rol aldı. Aynı zaman da TEGV gönüllüsüdür.

    Pınar Deniz’in Oynadığı Diziler

    Vatanım Sensin/2016

    Günebakan / 2015

    Beyaz Yalan /2015

    Sil Baştan /2014

    Pınar Deniz’in Oynadığı Filmler

    Kardeşim Benim 2 /2017

  • 4 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    BERK CANKAT - UĞUR

    Red Road adlı gece kulübünün sahibi, 35 yaşlarında, yarı-karanlık bir tip… Az konuşuyor, gizemli… Biraz ürkütücü bir sessizliği ve bazen psikopat bakışları / davranışları var. Ama çok yakışıklı ve karizmatik… Gökçe, sahne hayatına onun kulübünde adım atacak. Niyeti, amacı nedir, kolay çözülemeyen biri Uğur… İyilikle kötülük arasındaki ince çizgide sıkışmaktan, kaybolmaya yüz tutan bir ruh…  

    BERK CANKAT KİMDİR?

    Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan Berk Cankat, oyunculuğa 1999 yılında oynadığı “Ay Işığı’nda Şamata” isimli tiyatro oyunuyla başladı. Sana Bir Sır Vereceğim ve Güzel Köylü gibi dizilerle adından bahsettiren Berk Cankat, TV dizileri ve sinema filmlerinde roller almaya devam ediyor.

    Berk Cankat'ın Oynadığı Diziler

    Gülizar / 2018

    Yıldızlar Şahidim / 2017

    Muhteşem Yüzyıl Kösem / 2015

    Güzel Köylü / 2014

    Medcezir / 2014

  • 5 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    ALMİLA ADA - GENÇ MELİKE CANDAN

    Allah vergisi, şiir gibi sesiyle, doğuştan bir yıldız… Tez canlı, biraz fevri… Gözlerinden fışkıran ateşiyle, kurban olmayı reddedecek kadar gözü kara ve dik başlı… Tutkusunun peşinden kararlılıkla giderken her yeri, herkesi tutuşturur da yine dönmez yolundan…  Ailesini, özellikle de çok sevdiği babasını kaybetme pahasına Hicran Gazinosuna en alt kademeden adımını attı… Ve gözünü en zirveye dikti Melike… Ne olursa olsun, bu dünyanın çarklarında ezilmemeye yeminli... Aşk mı? Şöyle diyelim: istisnasız bütün erkekler Melike’ye âşık olurlar… Ama ona “sahip” olamazlar... 

    ALMİLA ADA KİMDİR?

    1994 yılında İstanbul'da doğan Almila Ada, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde tamamlamıştır. Londra’da yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında bir çok dergi için modellik yapan güzel oyuncu, 2015 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde rol almıştır.

    Almila Ada’nın Oynadığı Diziler

    Bir Deli Rüzgar / 2018

    Cennetin Gözyaşları / 2017-18

    Adı Efsane /2017

    Kırgın Çiçekler / 2016

    Kaderimin Yazıldığı Gün / 2015

    Almila Ada’nın Oynadığı Filmler

    Avengers; Age Of Ultron / 2015

  • 6 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN - REŞAT BATUR

    Hicran Gazinosunun ikinci patronu. Girift ilişkilere sahip olan ağabeyi Ahmet Batur’un sağ kolu… Sakin, soğukkanlı ama gözü döndüğünde önünde durmak istemeyeceğiniz adamlardan… Gece âleminde namı var… Ağabeyi Ahmet Batur’un gölgesinde kalmaktan bir parça rahatsız olsa da saygısından asla taviz vermez… Karısı ve üç yaşında bir kızı olan Reşat Batur, gece âleminde bulunmasına rağmen her zaman karısına bir koca ve iyi bir baba olagelmiştir… Ta ki Melike’nin gözlerinde kaybolana kadar… 

    KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

    4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi TİYATRO ATÖLYESİ’nde başladı ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TİYATRO BÖLÜMÜ’ne girdi ve 2006 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu ABB Tiyatro Atölye’sinde Muhammet Uzuner’in yönettiği “Asiye Nasıl Kurtulur” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım attı. “Deli Dumrul”, “Antigone”, “Tatyana”, “Köpeklerin İsyan Günü”, “Öküz” oynadığı oyunlardan bazıları. 2009 yılında yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi “Hayatın Tuzu”nda Harun karakterini oynayarak sinemaya adım attı. Sonra sırasıyla, Emre Yalgın’ın “Teslimiyet (2009)”, Muzaffer Özdemir’in “Yurt (2011)” ve Atıl İnaç’ın “Daire (2013)” adlı filmlerinde oynadı. Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” ile başladı ardından “Hatırla Sevgili”de Mahir Çayan karakteri ile dikkatleri çekti ve bu güne değin bir çok dizide yer aldı. Ekran yolculuğuna “Bir Deli Rüzgar” adlı dizi ile devam ediyor.

    Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Diziler

    Bir Deli Rüzgar / 2018

    Servet / 2018

    Hayat Bazen Tatlıdır / 2016

    Poyraz Karayel / 2014

    Tatar Ramazan / 2013

    Yer Gök Aşk / 2010

    Asi / 2007

    Hatırla Sevgili / 2006

    Kırık Kanatlar / 2005

    Çemberimde Gül Oya / 2004

    Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Filmler

    Daire / 2013

    Yurt / 2011

    Teslimiyet / 2009

    Hayatın Tuzu / 2009

    Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

    Öküz / 2017

    Köpeklerin İsyan Günü / 2015

    Tatyana / 2013

    Antigone / 2005

    Cehennemde Bir Mevsim / 2002

    Deli Dumrul / 2000

    Özgürlük Oyunu / 1999

    Asiye Nasıl kurtulur / 1998

  • 7 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    FERİT KAYA - KEMANCI ALİ

    Tophaneli bıçkın Kemancı Ali… “Delifişek” de derler… Çünkü “Mercimeği hep yan yuvarlar, olmayacak duaya da ekseriyetle âmin der” Kemancı Ali… Melike henüz gazinoya adımını attığı anda, bu “deli cadıya” âşık oldu Ali… Melike’nin patlama yapmasını, şöhret basamaklarını tırmanmasını sağlayan en güzel besteleri hep o yaptı. Her şeye rağmen dinmeyen neşesi ve delikanlı yüreğiyle Melike’yi düştüğü umutsuz çukurlardan hep Ali kurtardı… Ama…  

    FERİT KAYA KİMDİR?

    1984 Diyarbakır doğumlu Ferit Kaya, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur, 2006 yılından bu yana birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu Mavi Gözlü Dev sinema filmindeki “Balaban” rolündeki performansıyla ile 19. Ankara Film Festivali’ nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ve 14. Çasod Ödülleri’ nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Zeynep’in Sekiz Günü, Ali’ nin Sekiz Günü, Güneşin Oğlu, Beş Şehir, Gecenin Kanatları, Bu Son Olsun, Niyazi Gül Dörtnala, Dar Elbise, Ölümlü Dünya sinema filmlerinden bazılarıdır. Yersiz Yurtsuz, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Menekşe ile Halil, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Familya, Adı Efsane, Dayan Yüreğim gibi dizilerde rol alan oyuncunun son dizi projesi Aşk ve Mavi’ dir. Bir Deli Rüzgar dizisinde Kemancı Ali karakterini canlandırmaktadır.

    Ferit Kaya'nın Oynadığı Diziler

    Aşk ve Mavi / 2017-2018 

    Sahipli / 2017 

    Dayan Yüreğim / 2017 

    Adı Efsane / 2017 

    Familya / 2016 

    Muhteşem Yüzyıl Kösem / 2015

    Emanet / 2014 

    Kayıp / 2013 

    Kötü Yol / 2012 

    Öyle Bir Geçer Zaman ki / 2010-2011-2012 

    Kül ve Ateş / 2009 

    Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009 

    Karamel / 2008 

    Yersiz Yurtsuz / 2007

    Menekşe ile Halil / 2007 

    Kavak Yelleri / 2008-2009

    Ferit Kaya'nın Oynadığı Filmler

    Ölümlü Dünya / 2018

    Dar Elbise / 2016 

    Öyle Ya Da Böyle / 2015 

    Niyazi Gül Dörtnala / 2015 

    Annemin Şarkısı / 2014 

    Bu Son Olsun / 2012 

    Gecenin Kanatları / 2009

    Beş Şehir / 2009 

    Merdiven Altı / 2008 

    Güneşin Oğlu / 2008 

    Ali’nin Sekiz Günü / 2008 

    Zeynep’in Sekiz Günü / 2007 

    Mavi Gözlü Dev / 2007

    Pazar – Bir Ticaret Masalı / 2007

  • 8 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    ERDEM KAYNARCA - TUNAHAN

    Tatlı serseri, derbeder Tunahan, sokaklarda gitar çalıp rızkını çıkarır, sık sık değişik kızlarla takılır, mal-mülk ve kariyere inanmaz… Üniversite var ama uğramıyor… Tunahan, sokaklara düşmüş eski yıldız Melike Candan’ı dört yıl önce sokakta donmak üzereyken bulan ve hayata tekrar bağlayan kişidir… Gırgırına Melike’ye “anacım” diye hitap eder ama gerçekten de aralarında bir anne-oğul ilişkisi gelişmiştir… 

     

  • 9 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
    9 | 12

    MUSTAFA UĞURLU - PROFESÖR CENAP TUNÇ

    Bir hastanenin başhekimi, cerrah profesör olan Cenap Tunç, belagatle konuşan, kibar bir eski İstanbul beyefendisi… Maziye büyük değer verir, Melike Candan’a eskiden beri büyük hayranlığı vardır. Şimdi bu hayranlık gerçek bir aşka dönüşecek midir? 

     

  • 10 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    TANER TURAN - AHMET BATUR

    Hicran Gazinosunun patronu, otorite figürüdür. İnsanlara üstten bakar ama paranın kokusunu illa ki alır... Ahmet Batur’un gazinonun altındaki gizli salonda kumar oynatmakla başlayan yasadışılık serüveni, uluslararası kara para aklamaya ve muhabbet tellallığına kadar varmıştır. Genç Melike’nin yükselişi, Ahmet ile Reşat arasındaki dengeyi tepetaklak edecek midir?

    TANER TURAN KİMDİR?

    17 Aralık 1969 yılında Erzurum’da doğan Taner Turan, ilkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. 8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı. 2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu. Usta sanatçı, FOX’ta yayınlanacak Bir Deli Rüzgar isimli dizi ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

    Taner Turan’ın Oynadığı Diziler

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / 2017

    Ölene Kadar / 2017

    Paramparça / 2016

    Şeref Meselesi / 2014

    Muhteşem Yüzyıl / 2013

    Mavi Kelebekler / 2012

    Ezel / 2010

    Görev Peşinde / 2009

    Kurtlar Vadisi Pusu / 2007

    A.G.A / 2003

    Aslı ile Kerem / 2002

    Tatlı Hayat / 2001

    Dadı / 2000

    Dikkat Bebek Var / 2000

    Taner Turan’ın Oynadığı Filmler

    Sevimli Tehlikeli / 2014

    Alia ( TV Filmi) / 2008

    Kurtlar Vadisi Terör / 2007

    Umut Adası / 2006

    Sır Çocukları / 2002

    Baş Belası / 2001

    Mustafa Reşat (Kısa Film) / 1997

  • 11 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    FULDEN AKYÜREK - SEVİM SOYLU

    Hicran Gazinosunun assolisti… Halkın sevgilisi… Patron Ahmet Batur’un metresi… Sesi, zarafetiyle, asil tavırları ile yıldızlığın hakkını veren, özel hayatındaki acıları asla sahneye yansıtmayan, içi kan ağlasa da maskesini taktığında bambaşka bir insan olabilen, adeta başka bir dünyadan gelmiş bir yıldız… Genç Melike’nin idolüdür Sevim Soylu… Ve ilk yok edeceği insan… 

    FULDEN AKYÜREK KİMDİR?

    1980 yılında İstanbul’ da doğan Fulden Akyürek, ilkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’ da okudu. Küçük yaşlarda başlayan oyunculuk tutkusunu 17 yaşında tiyatroya adım atarak hayata geçirdi.  21 yıllık sanat kariyerinde sayısız ödül alıp, çok sayıda oyunlarda yer aldı. İlk oyunu “Mizahımı elleme gıdıklanıyorum.” 2009 “Üvey karım” isimli oyun ile Genç Lions ödülü almıştır. 2017-2018 sezonunda “Çilekli Turta” ve Anton Çehov’ un “ Ömürsün Doktor” rol aldığı oyunlarla, tiyatroda yer aldı.

    Fulden Akyürek'in Oynadığı Diziler

    Bir Deli Rüzgar / 2018

    Bu Sayılmaz / 2017

    Paramparça / 2017

    Kardeş Payı / 2014

    Acayip Hikayeler / 2012

    Dedemin Dolabı / 2012 

    Salih Kuşu

    Fulden Akyürek'in Oynadığı Filmler

    Leblebi Tozu / 2017 

    Yaşamak Güzel Şey / 2017

    Yıldızlar Da Kayar / 2016

    Polis Akademisi Alaturka / 2015

    Senin Ki Kaç Para / 2012

  • 12 Bir Deli Rüzgar oyuncuları kimler? Bir Deli Rüzgar başrol oyuncuları ve konusu
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    PELİN ULUKSAR - MELİS RENGİN

    Ünlü bir popçu, Uğur’un mekânında çıkıyor. Gökçe ile ilk andan itibaren uğraşacak, Gökçe’yi ezmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacaktır.  

    PELİN ULUKSAR KİMDİR?

    20 Nisan 1994'de İstanbul'da doğan Pelin Uluksar küçük yaşlardan itibaren bale ve resim dersleri ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve diksiyon eğitimleri aldı. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde burslu olarak tiyatro eğitimine devam ediyor. Daha önce 2016 yılında başlayan ve iki sezon devam eden No:309 dizisinde 65 bölüm rol almıştır.

    Pelin Uluksar'ın Oynadığı Diziler

    Bir Deli Rüzgar / 2018

    No: 309 /2016

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