'Bir Demet Muhabbet'te anlattı 0:00 / 0:00

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BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, dün akşam Demet Akbağ'ın 'Bir Demet Muhabbet' adlı gösterisini seyircileriyle buluşturdu.

HAYAT YOLCULUĞUNU ANLATTI

Demet Akbağ, gösterisinde; çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden başlayarak hayat yolculuğunu paylaştı. İlk tiyatro oyunlarından sinema filmlerine, sahne gösterimlerinden televizyon dizilerine kadar pek çok anının anlatıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.