''Sessiz Nesil'' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Teknoloji analisti olan şirket Sensor Tower tarafından yapılan bir ankete göre, İngiltere'de 2016 ve 2020 yılları arasında telefon zil sesi indirme sayısının neredeyse dörtte bir oranında düştüğünü gösterdi. Araştırma zil sesi indirme oranının 4,6 milyondan 3,7 milyona düştüğünü ortaya koydu.

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Guardian'ın aktardığı haberde, zil sesi tarihinde, en çok indirilen namıdeğer Crazy Frog ‘‘Çılgın Kurbağa’’ 2004’te 40 milyon dolar hasılat elde etmesinden on yılı aşkın bir süre sonra, araştırma pek bilindik bir argümanı merkeze alıyor, genç neslin telefon ekranlarına çok baktıklarını ve bu nedenle birinin onları aramak için, zil seslerine ihtiyacı olmadığını belirtiyor.

Çağrı almak yerine, tercihler, daha çok WhatsApp, Facebook, Messenger gibi benzeri sosyal mesajlaşma platformları. Görüntüyü ve mesajı, konuşmaya tercih eden yaş grubu, bu özellikleri barındırdığı için yeni bir etiketle karşı karşıya…