Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı ve oğulları Doğukan ve Batıkan, konser öncesinde basın mensuplarına çok özel bir gece yaşadıklarını söyledi. Usta şarkıcı Barış Manço’nun vefatının 20. yılını andıklarını söyleyen eşi Lale Manço Ahıskalı, "Gerçekten çok uzun zamanda hazırlandık. Bu etkinliğimiz Barış Manço Derneği ve İBB Kültür Daire Başkanlığı ortaklığında ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde olan bir programdı. Her şey şu ana kadar çok mükemmel gitti. Dün bir sempozyum vardı. Şahane sonuçlar çıkacağını tahmin ediyorum. Bugün de çok harika bir konserin eşiğindeyiz. Hep beraber izleyeceğiz biraz sonra" dedi.





"BARIŞ MANÇO'YA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Sanatçının büyük oğlu Doğukan Manço da konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Babası Barış Manço’un vefatının 20. yılında gerçekleştiren etkinlik ile ilgili Doğukan Manço, "Barış Manço bizim kültürel bir değerimiz, Türkiye'nin kültürel bir değeri. Barış Manço sevenler giderek artıyor. Çünkü yeni nesiller yetişiyor. Yeni çocuklar dünyaya geliyor. Aileleri onlara Barış Manço'yu tanıtarak çocuklarını yetiştiriyor. Barış Manço'nun şarkılarının hepsi birer öğreti niteliğinde ve bizim kültürümüzü bize yeniden hatırlatan değerde parçalar. Dolayısıyla daha çok sahip çıkmamız lazım. Biz ailesi olarak sadece mirasının bekçileriyiz ama Barış Manço'ya hepimiz sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

"ŞARKILARI BARIŞI VE BİRLEŞTİRİCİLİĞİ YANSITIYOR"

Barış Manço'nun küçük oğlu Batıkan Manço ise etkinliğe ’Bir Dünya Barış'ı" dediklerine belirterek, "Çünkü şarkıları her şekilde barışı ve birleştiriciliği yansıtıyor yani hepsi birer öğreti. Tabii aralarında çocuk şarkısı gibi gelen şarkılar da var. Onların içinde de çok önemli deyimler var. Kimisi ayrılığı, kimisi aşk acısını anlatıyor. Bu akşamki şarkıları seslendirecek olan şarkıcılar kendi yorumlarıyla kendilerinden Barış abilerine şarkılar gönderecek. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.





ÜNLÜ İSİMLER BARIŞ MANÇO ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Konserde "Dağlar Dağlar şarkısını yorumlayan Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, Barış Manço ile enstrüman çalmaktan gerçekten büyük keyif aldığını söyleyerek, yine aynı keyifle çaldığını ifade etti. Sanatçıya Gülpembe şarkısında Emrah Karaca da solist olarak eşlik etti.

"BENDE ÇOK EMEĞİ VAR"

Sanatçı Ayşegül Aldinç, "Kara Sevda" şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, "Bu kadar çok Barışseveri bir arada görmek ne kadar büyüleyici. Çok teşekkürler varlığınızdan dolayı. En çok da bu topraklarda yetiştiği için yüce Allah'a teşekkür ediyorum. Barış gibi bir sanatçıyı bize nasip etti. Bende çok emeği var ama burada anlatmaya kalksam çok uzun vaktinizi alırım. Dolayısıyla iyi ki var, iyi ki bu topraklarda doğdu ve iyi ki bizim Barışımız oldu. Tabii ki onu çok seviyoruz" dedi.





"ONUN GİBİSİ GELMEYECEK"

Barış Manço’un sahnede ’Halhal’ şarkısını seslendiren Özgün, Manço’nun "40 yılda bir gelir Barış gibi" sözlerine atıfta bulunarak, "Ömür geçse de onun gibisi gelmeyecek. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Onur duyduk." şeklinde konuştu.

"İDOLÜM BARIŞ MANÇO"

Şarkıcı Gökhan Türmen Barıl Manço’un ‘Gibi Gibi’ şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, "Burada bu sahnede olmak, Barış ağabeyin şarkısını söylemek çok gurur verici. Ben hep onun izinden gittim. Bilen bilir, hep onu idolüm olarak gördüm. Hep de öyle olacak. Karakteri, saygınlığı, sevgisi, insanlara, bütün canlılara sevgisi, benim her zaman kurtarıcım oldu. Onu çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonu düzenleyen herkese ve orkestraya çok teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konserde ayrıca Elif Çağlar Muslu "Eğri Eğri Doğru Doğru", Meltem Taşkıran ve Murat Çekem "Bal Sultan", Duygu Soylu "Kol Düğmeleri", Evrencan Gündüz ve Müjde Kızılkan "Alla Beni Pulla Beni", Mine Çağlayan "Unutamadım", Burak Kut "Yaz Dostum", Kurtalan Ekspres ve Ahmet Güvenç "Gülpembe", Karsu "Domates, Biber, Patlıcan", Mine Çağlayan, Burak Kut ve Grup Vitamin "Müsadenizle Çocuklar", Doğukan Manço da "2023" adlı eserleri yorumladı.

Barış Manço Senfoni Orkestrasının da sahne aldığı etkinlikte yer alan çocuk korosu ise "Ayı", "Arkadaşım Eşek" ve "Günaydın Çocuklar" şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesi, Manço'nun ailesi ve ünlü isimlerin sanatçıyı anlattığı görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Aşırı ilgi nedeniyle sanatseverlerin bir bölümü konseri merdivenlerden izledi.