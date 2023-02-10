Bir kız çocuğunun hayatında babasının yeri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Çocuk
ABONE OL

Bir kız çocuğunun hayatında babasının yeri

Babalar ve kızları arasındaki bağ, özeldir. Çocukluk yıllarında babalarıyla güzel bir ilişki kurma şansı yakalamış kadınlar, doğum günleri ya da aile toplantıları gibi etkinleri ya da babalarıyla gezintiler yaptıkları veya onlardan hikayeler dinledikleri basit anların hatıralarını özlemle ve mutlulukla anarlar.

Bir kız çocuğunun hayatında babasının yeri
HABERTURK.COM

Bir kız çocuğunun babasıyla olan ilişkisi onun yalnızca çocukluk yıllarını şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda da yetişkinlik yıllarında erkeklerle kurduğu ilişkiler üzerinde ciddi bir etkiyi beraberinde getirir. Bir baba, kızının hayatında aktif bir rol oynamazsa ya da ona değişken davranışlarla yaklaşırsa, çocuğun özgüven duygusu asla oturmaz ve çocuk, genel anlamda erkeklere güvenmekte zorlanır. Kız çocuklarında özsaygı, babanın etkin bir şekilde var olması ile doğrudan ilişkilidir.

Yapılan araştırmalara göre, babalarıyla samimi ve destekleyici ilişkiler içinde olan kadınlar, hayatları boyunca daha az kaygı yaşamaya ve kendilerini daha pozitif bir ışık altında görmeye eğilimli oluyorlar.

Peki güçlü ve sarsılmaz bir baba-kız ilişkisi yaratma amacına sahip bir erkek, kendinde hangi özellikleri geliştirmeye odaklanmalı?

Kadınlara karşı saygılı bir yaklaşımın modeli olun

İyi bir baba, cinsiyetçi espriler yapmaz; kadınlara yönelik saygısızca söylemlerde bulunmaz. Bu şekilde davrandığı takdirde kızının öz-saygı duygusunun hasar göreceğinin farkındadır. İyi bir baba, kadın-erkek eşitliği fikrine sıkı sıkıya bağlı olmanın ne derece önem taşıdığını bilir.

Hedeflerine ulaşmada kızınıza ilham olun

Babalar, hayallerine ulaşmada kızlarına destek olmalı ve kızlarının bunu başarmada gereken her şeye sahip olduklarına yürekten inandıklarını göstermelidirler. Kız çocukları, rehberlik ve destek için her iki ebeveyne de yönelirler; bu yüzden babalar, mümkün olan her anda kızlarına ilham kaynağı olmak için gayret etmelidirler.

Kızınıza saygılı bir partnere layık olduğunu öğretin

Kızına – ve kızının annesine – saygıyla yaklaşan bir baba, ona, kadınların hayatlarındaki erkeklerden iyi muamele görmeyi hak ettikleri mesajını vermiş olur. Romantik ilişkileri keşfetmeye başlayan kızların hayatını değiştirecek olan, işte bu öğretidir. Çocuk, pozitif desteğe ve kibar davranışlara alışkınsa eğer, istismarcı partnerlerin yaklaşımlarını tolere etmeyecektir.

Ne kadar meşgul olursa olsun kızınıza vakit ayırın

Bir babanın yapabileceği en önemli şeylerden biri, daima kızının çevresinde olacağını ona göstermektir. Baba, kızının okulundaki aktivitelere katılabilmek için çaba sarf etmeli, onunla sohbet etmeye çalışmalı ve kızının hayatına ilgiyle yaklaşmalıdır. Böylelikle kızının özgüven kazanabilmesine ve değerli bir birey olduğunu öğrenebilmesine yardımcı olur.

Kızınızla birlikte egzersiz yapın

Yürümek, bisiklete binmek ya da yüzmek gibi aktivitelere ağırlık vermek hem kıymetli hatıralar edinmenin hem de çocuklara egzersizin önemli bir alışkanlık olduğunu öğretmenin en ideal yollarındandır. Fit bir vücuda sahip olmak, kız çocuklarının sağlıklı bir beden algısını edinmelerine yardımcı olur ve bunun önemi, özellikle de ergenlik yıllarında daha da ön plana çıkar.

Sevgisini açıkça gösterir ama disiplini de elden bırakmaz

Babalarından sevgi ve onay görmeyen kız çocukları, bu duyguları, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde başka yerlerde aramaya başlarlar. Bu durum, beraberinde erkeklere karşı sağlıksız bir bağımlılık halini getirir. Bunu önlemek isteyen baba, bir yandan kızına ne kadar özel olduğunu ve ne kadar sevildiğini sık sık gösterir, bir yandan da disiplin düzeyini makul bir ölçüde tutmaya çalışır, sınırların aşılmasına izin vermez.

Ne zaman af dilemeniz gerektiğini bilin

Hiçbir baba, her zaman mükemmel değildir. İşleri yüzüne gözüne bulaştırdığında, bir dahaki sefere nasıl daha doğru davranacağını kızına açıklar ve üzgün olduğunu söyler. Mesela, bir şekilde piyano resitalini mi kaçırdı, telafi etmek için bir şeyler yapmaya çalışır. Affını diler ve hatalarından ders çıkarır.

Hala birlikte olmasanız bile kızınızın annesine daima iyi davranın

Bir kız çocuğu, babasının annesine kötü davrandığına tanık olduğunda, erkekler ile kadınlar arasındaki ilişkilere dair negatif bir bakış açısı geliştirebilir. İyi bir baba, kızının annesiyle ayrı bile olsa, daima doğru olanı yapmaya çalışır ve medeni bir şekilde davranır.

Kızınızı dışarı çıkarın, onu özel gezilere götürün

İyi bir baba, kızını düzenli olarak dışarı çıkararak kendini özel hissetmesini sağlar. Parka gidip basit bir piknik yapmak bile babanın kızına, onu önceliği haline getirecek kadar önem verdiğini göstermesi için yeterlidir. İyi bir baba, erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiğini her fırsatta kızına göstermeye çalışır – saygı ve haysiyet çerçevesinde. Kızıyla sohbet eder, onunla dengiymiş gibi konuşur.

Feminen taraflarınızla barışık olduğunuzu gösterin

Geleneksel yanları ağır basan, maço bir erkek olsa bile, iyi bir baba, ara sıra nahif taraflarını göstermenin sağlıklı bir yaklaşım olduğunu bilir. Kızına tırnaklarını boyatır ya da onu spaya götürür mesela. Kibar sözcük seçimleri ve jestlerle sevgisini göstermekten rahatsızlık duymaz. Böylelikle kızının erkek davranışları üzerine dengeli bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olur.

Kızınızın hem iç güzelliğine hem de dış güzelliğine vurgu yapın

Kız çocuklarına güzel olduklarını söylemekte hiçbir sakınca yok; ancak iyi bir baba, kızının entelektüel becerilerine ve karakterine ne kadar değer verdiğini de sık sık dile getirir. Böylelikle kızının hayatını idame ettirmede dış görünüşüne fazla odaklanmasını ve diğer insanların yüzü ya da bedeni hakkındaki düşüncelerine fazla önem vermesini engellemiş olur.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Afrika’da Toplam Kaç Ülke Var? Afrika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
YAŞAM Afrika’da toplam kaç ülke var?
Termometre Neyi Ölçer? Termometre Nedir ve Ne İşe Yarar?
YAŞAM Termometre neyi ölçer?
Tavşanın Kaç Ayağı Var? Tavşan Kaç Yıl Yaşar, Ortalama Ömrü Ne Kadar?
YAŞAM Tavşanın kaç ayağı var?
Kuzey Amerika’da Toplam Kaç Ülke Var? Kuzey Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
YAŞAM Kuzey Amerika’da toplam kaç ülke var?
Köpekler Kaç Yıl Yaşar? Köpeklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
YAŞAM Köpekler kaç yıl yaşar?
Kediler Kaç Yıl Yaşar? Kedilerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
YAŞAM Kediler kaç yıl yaşar?
Kargalar Kaç Yıl Yaşar? Kargaların Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
YAŞAM Kargalar kaç yıl yaşar?
Kaplumbağa Kaç Yıl Yaşar? Kaplumbağaların Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
YAŞAM Kaplumbağa kaç yıl yaşar?
İnekler Kaç Yıl Yaşar? İneklerin Ortalama Ömrü ve Yaşam Süresi Nedir?
YAŞAM İnekler kaç yıl yaşar?
Güney Amerika’da Toplam Kaç Ülke Var? Güney Amerika Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri
YAŞAM Güney Amerika’da toplam kaç ülke var?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.