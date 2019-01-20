Bir Litre Gözyaşı'nın bu akşam yayınlanması gereken 14. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 14. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Litre Gözyaşı dizisi 14. yeni bölümü 27 Ocak Pazar saat 20.00 Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI'NIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Annesinin Cihan’a olan sert tavrına karşılık evi terk eden Mahir kendine kalacak başka bir yer buluyor. Cihan ise Mahir’e olan aşkını itiraf ettikten sonra sorunları halletmek adına Mahir’le daha da yakınlaşıyor. Birbirine karşı koyamayan çift Mahir’in “fakirhanem” dediği yerde baş başa vakit geçiriyor. Mahir’in annesinden hayatındaki kişinin Cihan olduğunu öğrenen Hande deliye dönüyor. Cihan’ın Mahir’in yanında kaldığını görünce bu duruma öfkeleniyor ve Mahir’in annesine Cihan’la olan kaçamağını anlatıyor.

Diğer yandan Muzaffer kaybettiği işinin ardından, ailesini ve evini geçindirmek için kolları sıvıyor. Sokakta poğaça satarak geçimini sağlamaya çalışan Muzaffer’i gören Elif, durumu kabullenmeyerek bu durumdan utanıyor. Muzaffer’e büyük destek veren ve güvenen Figen, eşinin borçları ve yaşam mücadelesini birlikte omuzluyor. Cihan’ın hastalığının yanı sıra Muzo ve Figen başlarına gelen sıkıntılara bir yenisini daha ekliyor.

Yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son bulur!