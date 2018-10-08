Bir Litre Gözyaşı'nın 2. yeni bölüm fragmanı
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Bir Litre Gözyaşı'nın 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan'ın hastalığı belli oldu mu?

Bir Litre Gözyaşı 2.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sezona çok hızlı bir giriş yapan Bir Litre Gözyaşı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Seyirciler Cihan'ın hastalığını merak etmeye başladı. İşte Bir Litre Gözyaşı'nın son bölüm detayları...

08.10.2018 - 11:25 | Güncelleme:

Kanal D’de başlayan yeni dizi Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Cihan'ın bir anda saçını kestirmesi ailesi tarafından sorgulandı. Bir yandan da Cihan'ın hastalığından dolayı annesi çok etkilendi. Peki, Cihan'ın hastalığına babası ne tepki verecek? 

 BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D’de başlayan yeni dizi Bir Litre Gözyaşı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 1. İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gerçek hayattan alınmış çarpıcı bir hikaye!Cihan, lise son sınıf öğrencisi, hayat dolu bir kızdır. Yaşamına yön verecek olan üniversite sınavının heyecanı içindeyken nihayet gönlünden geçen okulu kazanmayı başarır. Böylece hayatında yeni bir dönem başlar. Yeni çevre, yeni arkadaşlıklar ve aşk…

Daha okulun ilk günü etrafını sarmalayacak olan arkadaş çemberine adım atar. Sınav sabahı tanıştığı, “o garip çocuk” la da yolları tekrar kesişir. Cihan’ı en çok heyecanlandıran, uzun süredir hayranlık duyduğu Ali’yle aynı okulda olmaktır. “İlk aşk” şimdi ona bir adımlık mesafededir.
Her şey gayet güzel giderken yüreği ağırlaşan tek kişi Figen’dir. Kızının sakarlıklarından tedirginlik duymaya başlar. Cihan’ın yaralanmasına sebep olan bir düşüş acı gerçeğin gün yüzüne çıkmasına neden olacaktır. Cihan’a Beyincik dejenerasyonu teşhisi konur. Bunun tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu öğrendiğinde dünya Figen'in başına yıkılır. Cihan her şeyden habersiz yeni hayatının tadını çıkarırken Figen ise bambaşka bir dünyaya adım atmıştır. Yürekli ailesi, nasıl başa çıkacaklarını hiç bilmedikleri bir durumda kendilerini bulurlar. Acaba Cihan ve ailesini neler beklemektedir?

Senaryosunu Neşe Şen – Sertaç Ergin – Gül Meriç Özen'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Serhan Şahin'in üstlendiği Bir Litre Gözyaşı'nın merakla beklenen 2. yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de

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