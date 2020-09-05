Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi’nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada; 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 65 göçmen buldu. Minibüsün sürücüsü M.G. gözaltına alındı. Yasadışı göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresine gönderildi.