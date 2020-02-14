İHA

Zeytinburnu Cevizlibağ'da makas attığı ileri sürülen sürücü, zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, saat 03.00 sularında D-100 kara yolu Edirne istikameti Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sürücüsünün ismi öğrenilen otomobil, iddiaya göre, makas atarak ilerlerken, Cevizlibağ mevkiinde Serkan S. idaresindeki otomobile ardından Ayhan G.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle ticari araç ters dönerken, kazaya enden olan araç ise ön tekerliği koparak bariyere çarparak durabildi. Kazada ticari araçta bulunan Ayşegül H. isimli kız öğrenci yaralandı.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAZA SONRASI KAÇTI

Makas attığı ileri sürülen ve kazaya neden olan sürücü, zincirleme kazanın ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan öğrenci Ayşegül H.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafikte aksama meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.