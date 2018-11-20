Bir Zamanlar Çukurova dizisin 10. son bölümü geçtiğimiz Perşembe günü ATV ekranlarına geldi. Seyirciler son bölümün ardından 11. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölümünde; Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzleşme zamanı!

Bir Zamanlar Çukurova'da artık yüzleşme zamanı! Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Gerçekler açığa çıkıyor! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. 'Uhuletle ve suhuletle' ilerlemekten yana olan Fekeli, gözü dönen Yılmaz'ın yanlış bir şey yapmasından endişeleniyor. Hünkar'ın yeni planı ne? Oğlunun iyiliği için kurduğu tezgâhın, hayatlarını tehdit etmeye başladığını gören Hünkar, Yılmaz'ı tutamayacaklarının farkında! Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 11. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına geldi.

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