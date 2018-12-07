Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan son bölümünde Yılmaz ile Züleyha'nın arasında yaşananlar her iki tarafa da ağır şeyler yaşatıyor. İlk görüşmeden sonra ikisi de yıkık şekilde evlerine dönüyor. Züleyha, Yılmaz'a karşı tavır ve davranışları ile artık mutlu görünüyor. Yılmaz da Züleyha'dan duyduklarının üstüne kendini işlerine veriyor. Diğer yandan Hünkar, Fekeli'yi görüyor ve adeta şok geçiriyor. Öte yandan Gülten olayı patlak veriyor. Demir çalışanlardan Gülten'e atılan iftira için hesap soruyor. Peki, Bir Zamnlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümün ardından dizinin sevenleri Bir Zamanlar Çukurova 14. bölüm fragmanı heyecanla bekledi fakat henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha ve Yılmaz’ın büyük buluşması, Demir’in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, ‘Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı’ diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli’nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…

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