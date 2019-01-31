Bir Zamanlar Çukurova 18. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in toprak altında kaldığı anlar heyecanı oldukça yükseltti. Demir, Züleyha'yı unutup yoluna Müjgan ile devam etmek istiyor. Demir, Züleyha'yı kafasından çıkarmak için yalnız başına yolunu kesti ve "kocanla, ailenle mutlu musun?" diye sordu. Züleyha'nın 'evet' cevabı üzerine Demir, "Sen benden vazgeçtin ben de senden vazgeçtim. Artık benim için Züleyha yok" sözleri Züleyha'yı yıktı. Züleyha için asıl yıkım ise Demir ise Müjgan'ı gördüğü anlarda yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 18. son bölüm özeti haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Demir toprağın altında kaldı..."

Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?