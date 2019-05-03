Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da Cengaver'in suçsuz olduğunu öğrenen Demir, durumu Züleyha'ya da anlattı. Ancak Cengaver hisselerini Yılmaz'a sattı. Bu durum Demir'i çılgına çevirdi. Demir'in sarhoşluğundan yararlanan Seher'de şoke eden bir hamle geldi. Seher, Demir ile aynı yatağa girdi. Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanınca detaylar haberlerimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Konakta ortalık karışıyor!

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'la bir kez daha hesaplaşan Demir Yaman çılgına dönüyor! Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor! Konağın mutfağında hareketli dakikalar! Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir.

Fadik'teki bu değiişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor. Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki, Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak? Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var?

Büyük konakla artık arasında kalın bir duvar örülü olan Şermin'in gözü bu haberden sonra hiçbir şeyi görmüyor. Şermin şimdi kimlerin kapısını çalacak? Huğlarda ortalık karışıyor! Bir sürü adamın ani baskınına uğrayan huğlara kim müdahale etmeye çalışıyor? Oğlu Adnan'ın hasretiyle yanıp tutuşan Züleyha artık zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek?

Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?