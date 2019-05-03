Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm: Seher'den şok hamle! Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in sarhoşluğundan yararlanan Seher, Demir ile aynı yatağa girdi. Peki şimdi ne olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm özeti ve 32. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da Cengaver'in suçsuz olduğunu öğrenen Demir, durumu Züleyha'ya da anlattı. Ancak Cengaver hisselerini Yılmaz'a sattı. Bu durum Demir'i çılgına çevirdi. Demir'in sarhoşluğundan yararlanan Seher'de şoke eden bir hamle geldi. Seher, Demir ile aynı yatağa girdi. Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanınca detaylar haberlerimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Konakta ortalık karışıyor!

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'la bir kez daha hesaplaşan Demir Yaman çılgına dönüyor! Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor! Konağın mutfağında hareketli dakikalar! Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir.

Fadik'teki bu değiişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor. Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki, Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak? Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var?

Büyük konakla artık arasında kalın bir duvar örülü olan Şermin'in gözü bu haberden sonra hiçbir şeyi görmüyor. Şermin şimdi kimlerin kapısını çalacak? Huğlarda ortalık karışıyor! Bir sürü adamın ani baskınına uğrayan huğlara kim müdahale etmeye çalışıyor? Oğlu Adnan'ın hasretiyle yanıp tutuşan Züleyha artık zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek?

Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çarpışma 21. yeni bölüm ilk sahne: Kadir’i şoke eden gerçek! Çarpışma 20. son bölüm izle
TELEVİZYONKadir’i şoke eden gerçek!
Avlu 40. son bölüm: Zerrin'den, Kudret ile Azra'ya ölümcül tuzak! Avlu 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONZerrin'den, Kudret ile Azra'ya ölümcül tuzak!
Veli ve Kerem söz düellosunda!
TELEVİZYONVeli ve Kerem söz düellosunda!
Prof. Dr. Mustafa Karataş sahur vakitlerinde sizlerle olacak!
TELEVİZYONProf. Dr. Mustafa Karataş sahur vakitlerinde sizlerle ...
Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli serisi kaç film, konusu ne?
TELEVİZYONHızlı ve Öfkeli serisi
“Çukur’da Umut Var”
TELEVİZYON“Çukur’da Umut Var”
Çarpışma 20. bölüm tanıtımları: Kadir ve Zarif hesaplaşıyor!
TELEVİZYONKadir ve Zarif hesaplaşıyor!
Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı: Oba, Ertuğrul'u kurtarabilecek mi? Diriliş 146. son bölüm
TELEVİZYONOba, Ertuğrul'u kurtaracak mı?
Kuzgun 12. son bölüm: Ferman, Bora'yı öldürdü! Kuzgun 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONFerman, Bora'yı öldürdü!
Çarpışma 20. yeni bölüm 2. fragman: Kadir ve Cansız karşı karşıya!
TELEVİZYONKadir ve Cansız karşı karşıya!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X