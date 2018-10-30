Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe günü 8. yeni bölümü ile ATV ekranlarına gelecek.Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İki aşık genç, birbirlerine kavuşabilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Taşlar yerinden oynayacak!

'Bir Zamanlar Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor, Yılmaz ve Fekeli taşları yerinden oynatmaya geliyor! Şermin ve Saniye'nin korkunç planı yüzünden acilen doğuma alınan Züleyha, oğlunun ilk çığlığıyla dünyaya tutunuyor. Züleyha ve oğlu ile artık 'masal gibi bir hayat' yaşayacaklarını umut eden Demir'i ise tatsız bir sürpriz bekliyor. İntikam ateşiyle yanan Yılmaz artık yalnız değil. Yanında hikayenin tüm seyrini değiştirecek olan Fekeli de var. Peki, Fekeli'nin döndüğünü gören Hünkar nasıl bir önlem alacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz Akkaya), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha)

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