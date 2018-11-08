Bir Zamanlar Çukurova yayın hayatına başladığı günden beri başarılı bir şekilde seyircisiyle buluşuyor. Yapımını Tims-B Yapım’ın yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları kimler, saat kaçta yayınlanıyor? İşte, diziye dair tüm detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 9. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne), Kerem Alışık (Fekeli)

İŞTE, DİZİNİN OYUNCU KADROSU

VAHİDE PERÇİN (Hünkar Yaman)

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

MURAT ÜNALMIŞ (Demir Yaman)

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

HİLAL TUNÇBİLEK (Züleyha)

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

UĞUR GÜNEŞ (Yılmaz Akkaya)

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ