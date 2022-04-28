Bir Zamanlar Çukurova son bölüm 28 Nisan Perşembe ATV ekranlarında yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Başrolünü Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan, Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 134. bölüm izlemek isteyen dizi severler Bir Zamanlar Çukurova son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.