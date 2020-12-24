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Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden neden ayrılıyor? Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova'da haftalardır konuşulan an geldi. Dizinin başrolü Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor. Dizi severler merak ediyor: Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden neden ayrılıyor? Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı yakışıklı oyuncu Uğur Güneş hakkında merak edilen detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden neden ayrılıyor? Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelmeye başladığından beri başrollerde yer alan Yılmaz ile Züleyha'nın birbirine kavuşması bekleniyor. Son bölümde; Yılmaz ile Züleyha her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata yelken açtıkları sırada arabaları uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in bu kazadan sağ çıkmayacağı ve diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz diziden neden ayrılıyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLÜYOR MU? YILMAZ DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, projedeki çekimlerini tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Yılmaz'ın dizide ölmeyeceği ancak kadrodan çıkacağı iddia ediliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

Uğur Güneş, 10 Kasım 1987'de doğdu. Ankara'da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Güneş TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.

YılFilmRolNotlar
2011Yeniden BaşlaErayTelevizyon dizisi
2013Şeytan-ı RacimEmrahSinema filmi
2014Urfalıyam EzeldenÇetinTelevizyon dizisi
2015Diriliş ErtuğrulTuğtekinTelevizyon dizisi
2016Seddülbahir 32 SaatHüseyinTelevizyon dizisi
2017İsimsizlerKaymakam Fatih [2]Televizyon dizisi
2018-2020Bir Zamanlar ÇukurovaYılmaz AkkayaTelevizyon dizisi
2019Cep Herkülü: Naim SüleymanoğluCemal TunalıSinema Filmi

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