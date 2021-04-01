Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonBir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çek
ABONE OL

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Kıbrıs Harekatı ve Kıbrıs Türklerini konu alan dizinin başrolünde de birçok başarılı isim yer alıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve konusu haberimizde...

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çek

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kıbrıs Türklerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Serkan Çayoğlu: Ankaralı
Ahmet Kural: Kemal Dereli
Pelin Karahan: İnci Dereli
Gülper Özdemir: Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın: Samson
Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin: Derviş
Miray Akay: Pembe
Deniz Baytaş
Ahmet Sömers
Ömer Turan: Bekir
Nebil Sayın: Grivas
Emre Törün
Hakan Güner
Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş
Bade Arazlı

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, 200.000 yıl önce oluşmuş olan mağarada çekimler sırasında oluşabilecek tahribatın giderilmesinin imkânsız olduğunu ifade ederek çekimleri doğru bulmadıklarını söyledi.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır. Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Kırmızı Kamyon' ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı
TELEVİZYON'Kırmızı Kamyon' ilk bölümüyle ekran yolculuğuna ...
TV Yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 1 Nisan 2021
'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor
TELEVİZYON'Bir Zamanlar Kıbrıs' bu akşam TRT 1'de başlıyor
Alev Alev 21. bölüm tanıtımları! Çelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
TELEVİZYONÇelebi'nin planı, Ozan'ı köşeye sıkıştırıyor!
İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları isimleri
TELEVİZYONİBO SHOW bu haftaki konukları kimler?
Sadakatsiz'in uyarlandığı Doctor Foster dizisi konusu ne? Doctor Foster oyuncuları kim?
TELEVİZYONSadakatsiz'in uyarlandığı Doctor Foster dizisi ...
Reyting sonuçları 31 Mart 2021 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON31 Mart reyting sonuçları açıklandı
Kırmızı Kamyon 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Kamyon 1. bölüm izle
TELEVİZYONKırmızı Kamyon yeni bölüm fragmanı yayında!
Masumiyet 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumiyet 6. son bölüm
TELEVİZYONMasumiyet yeni fragman geldi mi?
Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 24. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman geldi mi?