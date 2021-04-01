Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çek

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kıbrıs Türklerini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Serkan Çayoğlu: Ankaralı

Ahmet Kural: Kemal Dereli

Pelin Karahan: İnci Dereli

Gülper Özdemir: Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın: Samson

Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin: Derviş

Miray Akay: Pembe

Deniz Baytaş

Ahmet Sömers

Ömer Turan: Bekir

Nebil Sayın: Grivas

Emre Törün

Hakan Güner

Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş

Bade Arazlı

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, 200.000 yıl önce oluşmuş olan mağarada çekimler sırasında oluşabilecek tahribatın giderilmesinin imkânsız olduğunu ifade ederek çekimleri doğru bulmadıklarını söyledi.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1963 senesinde adanın pastoral coğrafyasında neşeli bir hayat süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülür ve zorunlu bir göçe başlamak durumunda kalır. Ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelecektir.