Birce Akalay'dan evlilik açıklaması

22.11.2018 - 07:55 | Güncelleme:

Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam annesi Yasemin Ergun ve yakın arkadaşlarıyla beraber Karaköy’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, "Bugün çarşıya gittik, gezdik ve güzel vakit geçirdik" dedi. Muhabirlerin "Bugün çarşıda çeyizlik ve kına elbisesi baktınız ve sosyal medyanızda paylaştınız. Ufukta evlilik mi var?" sorusuna, "Hayır, öylesine şaka olarak çektik, paylaştık" şeklinde cevapladı

  • 1 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    1 | 29

    Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam annesi Yasemin Ergun ve yakın arkadaşlarıyla beraber Karaköy’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

  • 2 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    2 | 29

    Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birce Akalay, annesi ve babasının Bodrum’dan geldiğini, birkaç gündür onlarla ilgilendiğini söyledi.

  • 3 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    3 | 29

    Güzel oyuncu, "Bugün çarşıya gittik, gezdik ve güzel vakit geçirdik" dedi. Muhabirlerin "Bugün çarşıda çeyizlik ve kına elbisesi baktınız ve sosyal medyanızda paylaştınız. Ufukta evlilik mi var?" sorusuna, "Hayır, öylesine şaka olarak çektik, paylaştık" şeklinde cevapladı.

  • 4 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    4 | 29

    Akalay, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

  • 5 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    5 | 29
  • 6 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    6 | 29
  • 7 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    7 | 29
  • 8 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    8 | 29
  • 9 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    9 | 29
  • 10 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    10 | 29
  • 11 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    11 | 29
  • 12 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    12 | 29
  • 13 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    13 | 29
  • 14 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    14 | 29
  • 15 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    15 | 29
  • 16 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    16 | 29
  • 17 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    17 | 29
  • 18 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    18 | 29
  • 19 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    19 | 29
  • 20 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    20 | 29
  • 21 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    21 | 29
  • 22 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    22 | 29
  • 23 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    23 | 29
  • 24 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    24 | 29
  • 25 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    25 | 29
  • 26 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    26 | 29
  • 27 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    27 | 29
  • 28 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    28 | 29
  • 29 Birce Akalay'dan evlilik açıklaması - Magazin haberleri
    29 | 29

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0