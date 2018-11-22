Birce Akalay'dan evlilik açıklaması

Oyuncu Birce Akalay, önceki akşam annesi Yasemin Ergun ve yakın arkadaşlarıyla beraber Karaköy’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel oyuncu, "Bugün çarşıya gittik, gezdik ve güzel vakit geçirdik" dedi. Muhabirlerin "Bugün çarşıda çeyizlik ve kına elbisesi baktınız ve sosyal medyanızda paylaştınız. Ufukta evlilik mi var?" sorusuna, "Hayır, öylesine şaka olarak çektik, paylaştık" şeklinde cevapladı