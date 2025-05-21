Birce Akalay: Festivalde ilgi, alaka çok güzeldi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Birce Akalay, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını görünce şaşıran oyuncu; "Ne işiniz var burada? Çok şaşırdım nasılsınız?" dedi.

"FESTİVALDE İLGİ ALAKA ÇOK GÜZELDİ"

Geçtiğimiz hafta bir marka aracılığıyla Cannes Film Festivali'ne katılan Birce Akalay, festivalle ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu; "Çok güzel bir festival geçti. İlgi çok güzeldi. Sokakta konuşmuyorum aslında."

"SEVGİLİM SAÇLARIMI ÇOK BEĞENDİ"

Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestiren Birce Akalay, saçıyla ilgili olarak; "Saçlarım çok beğenildi. Hakan (Kurtaş) da saçlarımı çok beğendi, ben mutluysam bu halimden o da mutlu zaten. Rahatım bir de bu saçlarımla" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, ardından yaz planlarının sorulması üzerine sezon boyunca çalışacağını söyledi; "Geçen yazı da aslında çalışarak geçirdim. Yazın sonunda Bodrum'a gelmiştim. Hakan'ın da bu yaz için farklı planları var. Bakalım nasıl bir yaz geçecek göreceğiz. Birlikte bir tatil, zaman yakalarsak olur" dedi.