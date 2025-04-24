Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın Amsterdam kaçamağı

Oyuncu Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, aşk tazelemek için soluğu Amsterdam'da aldı.

Amsterdam sokaklarında bisiklet sürüp, ağaçların arasında yürüyüş yapan Akalay, sevgilisiyle olduğu fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımladı.

"DİNGİNLİĞE KAÇIŞ"

Birce Akalay, o anlara "Gülümsemek için küçük bir neden bulmak üzere dinginliğe kısa bir kaçış" ifadelerini not düştü.