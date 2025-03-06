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        Haberler Magazin Birce Akalay'ın yeni imajı olay oldu - Magazin haberleri

        Birce Akalay'ın yeni imajı olay oldu: İnsan kendine bunu neden yapar?

        Ünlü oyuncu Birce Akalay imajını yeniledi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Akalay'ın yeni imajıyla ilgili yorum yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:38
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        "İnsan kendine bunu neden yapar?"
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        Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirmişti.

        40 yaşındaki Birce Akalay, yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. Uzun saçlarından vazgeçen oyuncu, saçlarını kestirmişti.

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        Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Akalay'ı, Yılmaz Morgül ve Edis'e benzeterek, şu yorumları yaptı:

        - Bence Yılmaz Morgül'e Yılmaz Morgül'den daha çok benzemiş.

        - Birce Şabaniye olmuş.

        - Ben Yılmaz Morgül sandım.

        - Hangisi Edis.

        - Birce inanılmaz güzel bir kadınken, kendine bunu nasıl yapar? İnanamıyorum, ne yaşıyor bu insanlar...

        - Bir insan kendine bunu neden yapar? Kuaför hatası filan mı acaba?

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        #birce akalay
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