Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde imajını değiştirmişti.

40 yaşındaki Birce Akalay, yeni imajını takipçileriyle paylaşmıştı. Uzun saçlarından vazgeçen oyuncu, saçlarını kestirmişti.

REKLAM Pek çok sosyal medya kullanıcısı da Akalay'ı, Yılmaz Morgül ve Edis'e benzeterek, şu yorumları yaptı: - Bence Yılmaz Morgül'e Yılmaz Morgül'den daha çok benzemiş. - Birce Şabaniye olmuş. - Ben Yılmaz Morgül sandım. - Hangisi Edis.