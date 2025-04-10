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        Haberler Magazin Birce Akalay: Millet nasılsa biz de öyleyiz - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Millet nasılsa biz de öyleyiz

        Bir süredir, meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, ruh hali ve birlikteliği hakkında konuştu; "Her şey yolunda. Millet nasılsa biz de öyleyiz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 08:14 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:14
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        "Millet nasılsa biz de öyleyiz"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay, Bebek'te otomobilinin içinde objektiflere yansıdı. Akalay, basın mensuplarının soruları karşısında nazikçe: "Hiç halim yok" diyerek karşılık verdi.

        Kısa açıklamalarda bulunan Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile birlikteliği hakkında; "Her şey yolunda" diyerek konuştu.

        Hakan Kurtaş ve Birce Akalay
        Hakan Kurtaş ve Birce Akalay

        Birce Akalay, kendi ruh haliyle ilgili sorulan bir soruya ise esprili bir şekilde; "Millet nasılsa biz de öyleyiz" sözleriyle karşılık verdi.

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş
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