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        Haberler Magazin Birçok filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilecek

        Birçok filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de çekilen ve çekilecek yabancı yapımları açıkladı. Bakanlık, Guy Ritchie'nin, II. Dünya Savaşı'nın hikâyesini konu edinen 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' adlı sinema filminin Türkiye'deki çekimleri için 15 milyon dolar harcandığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 21:53 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:04
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        Bakanlık açıkladı
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        Türkiye, doğal güzellikleri, teknik alt yapısı ve yetişmiş iş gücünün yanı sıra yeni sinema kanunu sonrasında yabancı yapımcılara sağlanan teşviklerle birlikte dünya sinema sektörü için önemli bir film çekim destinasyonuna dönüştü.

        Önümüzdeki dönemde aralarında Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımlarının da yer aldığı birçok filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilecek.

        2022'de Türkiye’de 18’i sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021'e oranla yüzde 46’lık bir artış gösterdi.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2022'de; 18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi.

        Bugüne kadar aralarında OSCAR ödüllü 'Argo', 'James Bond Skyfall', 'Charlie’nin Melekleri' ve 'Inferno' gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor.

        'Charlie’nin Melekleri'

        Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin, II. Dünya Savaşı’nın hikâyesini konu edinen 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı.

        'The Ministry of Ungentlemanly Warfare'

        Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham’ın başrolünde olduğu 'Operation Fortune', Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif’in yer aldığı 'Tiger 3' filmi de Türkiye’de çekilen filmler arasında.

        Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen 'Yabancı Film Yapım Desteği', Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekân, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye’yi film çekiminde öne çıkarıyor.

        'Inferno'

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen büyük projeler için görüşmeler neticesinde önümüzdeki süreçte birçok önemli filmin çekimlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #james bond
        #The Ministry Of Ungentlemanly Warfare
        #Charlie’nin Melekleri
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