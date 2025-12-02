Habertürk
        Birçok ilde tipi etkili oldu! | Son dakika haberleri

        Birçok ilde tipi etkili oldu!

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Anadolu'da kar yağışı ve bazı illerde tipi etkili oldu. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:18 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:18
        Birçok ilde tipi etkili oldu!
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de etkili olan kar yağışıyla özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

        AA'da yer alan habere göre Erzurum'da dün akşam başlayan kar sabaha etkisini artırdı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

        Palandöken Kayak Merkezi de yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        KARS

        Kars'ta dünden itibaren aralıklarla devan eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde birikenleri, Kars Belediyesi ekipleri de kaldırımdaki karları temizledi.

        Sisin de etkili olduğu kentte görüş mesafesi düştü.

        Sarıkamış ve Akyaka ilçeleri ile köyleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        ARDAHAN

        Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kar ile soğuk nedeniyle buzlanmanın oluştuğu kentte yer yer de sis görüldü.

        AĞRI

        Ağrı'da gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Etkisini artıran kar yüksek kesimler, şehir merkezi ve köyleri beyaza bürüdü.

        Ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        TUNCELİ

        Tunceli'de de bazı yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar altında kalan Kırklar, Meydan ve Munzur dağlarının zirveleri güzel manzaralar oluşturdu.

