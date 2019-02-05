Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım işlemi tüm şirket grupları için 1 Ocak 2019'da tamamlandı. BES'ten cayma hakkını kullanmak isteyenler işlemin nasıl yapılacağını merak ediyor. BES cayma hakkı ile ilgili detaylar haberimizde.

BES CAYMA İŞLEMİ - BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİ

BES cayma işlemi sigorta şirketlerinin her birinde değişiklik gösteriyor. Kimi şirket SMS ile iptal ederken, kimisi mail yöntemi ile kimisi de müşteri hizmetleri numarası ile sesli işlem yaptırarark zorunlu BES'ten cayma işlemini yaptırıyor.

Avivasa: Avivasa Müşteri Memnuniyet Merkezini 444 11 11 numarasından arayarak iptal işlemi yapılabilir.

Garanti Emeklilik: 444 0 336 Garanti Emeklilik Çağrı Merkezi’ni arayarak sesli yanıt sisteminden gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Emeklilik: 444 97 00 Ziraat Emeklilik hattını arayarak BES'ten cayma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Anadolu Hayat Emeklilik: Cayma ve ayrılma taleplerinin işveren veya emeklilik şirketinden hangisi tarafından karşılanacağı hususu, işveren ile emeklilik şirketi arasında kurulacak emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılır. Söz konusu talep, çalışan tarafından elden teslim, posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla iletilebilir.

BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) NEDİR?

Bir kişinn aylık olarak elde ettiği gelirin bir kısmını bankaya düzenli olarak yatırarak belirlenen sürede emekli olmasını sağlayan sisteme Bireysel Emeklilik denir. Sistemde belirlenen süre kalanlar devlet katkısından faydalanır.

OTOMATİK BES

Otomatik BES ise; düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Otomatik BES, 45 yaşın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını kapsamaktadır. Otomatik BES katılımında son şirket tipi de olan çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler 1 Ocak 2019 tarihinde katılımları tamamlandı.

E DEVLET'TE BES SORGULAMA

E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirsiniz. (Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/emeklilik-gozetim-merkezi-bireysel-emeklilik-sistemi-devlet-katkisi-kullanim-ve-limit-bilgileri-sorgulama)

E-DEVLET BES SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Açılan sayfada temel sözleşme bilgileri, hesaplanan devlet katkısı tutarı ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limiti görüntülenebilir.