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        Haberler Gündem Güncel Biri 16 diğeri 22 yaşında! İki kardeşin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Biri 16 diğeri 22 yaşında! İki kardeşin cansız bedeni bulundu

        Sivas'ta eve gelen anne biri 16 diğeri 22 yaşındaki çocuklarını bıçaklanmış halde buldu. İki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 01:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 01:48
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        Sivas'ta iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Kılavuz Mahallesi 55. Sokaktaki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş., çocukları U.Ş. (22) ve kız kardeşi M.Ş'yi (16) kanlar içerisinde buldu.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bıçaklandıkları anlaşılan U.Ş. ve M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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