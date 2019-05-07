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Biri engelli iki kız kardeş alevlerin arasında kaldı!

İHA

Adana'da anneleri bir eve temizliğe gittiği sırada evlerinde yangın çıkan biri engelli iki kız site sakinleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Merve Aytekin isimli genç kız balkondan komşularının üzerine atlayarak kurtulurken, engelli genç kız kapı kazma ile kırılıp içeri girilerek kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

yangından kurtarıldılar

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında, Sevilay Kahraman (35) eşinden ayrıldıktan sonra engelli kızı Emine (17) ile Merve Aytekin'e (19) bakabilmek için evlerde temizliğe giderek çalışmaya başladı. Sevilay Kahraman bu sabah da çalışmaya gidince kızları evde tek başına kaldı.

YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre saat 11.30 sıralarında evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda yangın tüm evi sarınca iki kız kardeş evde mahsur kaldı. Kız kardeşlerin yardımına sitedeki komşuları yetişti. Kimi elinde kazma ile kapıyı kırmaya koşarken, kimi vatandaşlar hortum ile yangını söndürmeye çalıştı.

KOMŞULARI KURTARDI

Bu arada vatandaşlar, alevler evi iyice sarınca balkona çıkan Merve Aytekin'in atlamasını istedi. Aytekin bir süre sonra balkondan kendini aşağı bırakınca komşuları onu tutmaya çalıştı. Yere düşen genç kız komşuları tarafından yangın yerinden uzaklaştırıldı. Ancak o engelli kız kardeşi içeride olduğu için feryat etmeye başladı. Bir süre sonra engelli kız da komşular tarafından evden çıkartılarak aşağı indirildi.

ENGELLİ KIZIN DURUMU AĞIR

Engelli kız apartman girişine yatırılarak komşular tarafından ilk müdahale yapıldı. Bir süre sonra engelli kız kendine geldi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İki kız kardeş Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, engelli kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın görgü tanıkları da yangına müdahale etmek için apartmanın yangın hortumunu kullandıklarını ancak su gelmeyince kendi hortumları ile müdahale ettiklerini, kız kardeşleri güçlükle kurtardıklarını söyledi.

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