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        Biricik Suden'den 'Özkan Uğur' tepkisine bir yanıt daha

        Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, Özkan Uğur'un vefatından bir hafta sonra spor yaptığı fotoğrafları, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşınca tepki çekmişti. Suden, "Özkan Uğur yasınız kısa sürdü" yorumlarına sert çıkmıştı. Biricik Suden, eleştirilere bir yanıt daha verdi

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 15:00
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        Mazhar Alanson'un eşi Birick Suden, Özkan Uğur'un vefatından bir hafta sonra antrenman yaptığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Bazı takipçileri, Biricik Suden'i 'yasınız kısa sürmüş' sözleriyle eleştirdi.

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        Gelen yorumların ardından Biricik Suden sert tepki gösterdi.

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        Biricik Suden, "20 yıl önce babam vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ü geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan, sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi. Benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi hale ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım" ifadelerini kullandı.

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        Biricik Suden bu açıklamasından ardından bir paylaşım daha yaptı ve "Şimdi de tatile gidiyorum" diyerek eleştirilere bir kez daha yanıt verdi.

        #biricik suden
        #özkan uğur
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