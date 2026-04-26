Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Biricik Suden'in o sözleri yeniden gündeme geldi; "Geri dönüşü olmayan bir sorumluluk altına girmek istemedim" - Magazin haberleri

        Biricik Suden'in o sözleri yeniden gündeme geldi

        Yedi ay önce çocuk sahibi olmama kararının tamamen kendi tercihi olduğuna dair açıklamalarda bulunan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in o sözleri yeniden gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Biricik Suden, MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Mazhar Alanson ile 2003 yılında dünyaevine girmişti.

        2

        Son dönemde kendisini tamamen spora adayan 63 yaşındaki Suden'in yedi ay önce çocuk sahibi olmama kararıyla ilgili yaptığı açıklamalar, yeniden gündeme geldi.

        3

        Biricik Suden, 'Sormazsam Olmaz' programında bu kararın tamamen kendi tercihi olduğunu belirtmişti.

        4

        "ÇOCUĞU O YÜZDEN YAPMADIM"

        Özgürlüğüne olan düşkünlüğünü ve sorumluluk konusundaki hassasiyetini vurgulayan Suden, şu ifadeleri kullanmıştı: Ben, sıkıldığım zaman terk edebildiğim şeyleri seviyorum. Çocuğu da o yüzden yapmadım, tercihen yapmadım. Sıkılabilirim; "Alın bunu, artık istemiyorum" diyemeyeceğim için "Ben o ihaleye hiç girmeyeyim" dedim. Dayanılır bir şey değil. Ben bir de gece uyanıp kedimin, köpeğimin, Mazhar'ın nefes alışına bakarım. Bu hastalıkta bir kadının çocuğu olduğunu düşünebiliyor musun? Evhamlıyım.

        5

        Öte yandan Suden, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası paylaşım yapmamasıyla ilgili bir takipçisine verdiği yanıtla eleştirilmişti. Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam. Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" sözleriyle tepki çekmişti.

        6

        Demet Akalın da Suden'in bu sözlerini eleştirmişti. Şarkıcı, "Adına 'Sarı Laleler' şarkısı yazılan kadın; bir an önce o iğneleri bırak. İnsanlar bu kadar acı çekerken, toprak olacak kaslarını düşünmen büyük bir rezillik. Biraz merhamet" demişti.

        7

        Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin saptırıldığını iddia etmişti. Suden, şu ifadeleri kullanmıştı: Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır. Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim.

        #biricik suden
        #Mazhar Alanson
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
