1914 ile 1918 yılları arasında süren Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak tamamlayan İttifak Devletlerinin imzaladığı ateşkes antlaşmaları nelerdir? 1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri hangi ülkelerdir? İşte, tüm detaylar…

1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri Hangi Ülkelerdir?

Dünya Savaşı İttifak Devletleri; Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’dan oluşmaktadır. İttifak Devletlerinin savaşa giriş tarihleri ise şu şekildedir:

Almanya – 1 Ağustos 1914

Avusturya-Macaristan – 28 Temmuz 1914

Osmanlı İmparatorluğu – 29 Ekim 1914

Bulgaristan – 14 Ekim 1915

Peki, 1. Dünya Savaşı’na katılan en son devlet hangisidir? 1. Dünya Savaşı’na en son katılan devlet 14 Ekim 1915 tarihli katılım tarihiyle Bulgaristan olacaktır.

1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri Ne Zaman Kuruldu?

İttifak Devletleri’nin bir araya gelmesinin temeli, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında 1882 tarihinde imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması’na dayanmaktadır. İtalya 1. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından yaklaşık 1 sene kadar bağımsız kalmış fakat daha sonra 1915 yılında İtilaf Devletleri’ne katılmıştır. Osmanlı Devleti ise 1914 yılında İttifak Devletleri’ne katılırken; Bulgaristan Osmanlı Devleti’nin kazanmış olduğu Çanakkale Zaferi’nin ardından 1915 yılında İttifak Devletleri içinde Birinci Dünya Savaşına katılmıştır.

1882 yılında üç ülke arasında imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması 1902 yılında yenilenmiş ve bu üç devlet, herhangi bir saldırı altında kaldıkları zaman birbirlerine yardım etmeyi taahhüt etmişlerdir.

1914 yılına gelindiğinde, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri ile savaşa girmesinin ardından, Almanya’da bu savaşa dâhil olmuştur. Bu süreçte bağımsız kalmaya karar veren İtalya ise 1915 yılında İtilaf Devleti’ne katılmıştır.