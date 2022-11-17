1914 ile 1918 yılları arasında süren Birinci Dünya Savaşı’nı mağlup olarak tamamlayan İttifak Devletlerinin imzaladığı ateşkes antlaşmaları nelerdir? 1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri hangi ülkelerdir? İşte, tüm detaylar…
1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri Hangi Ülkelerdir?
- Dünya Savaşı İttifak Devletleri; Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan’dan oluşmaktadır. İttifak Devletlerinin savaşa giriş tarihleri ise şu şekildedir:
- Almanya – 1 Ağustos 1914
- Avusturya-Macaristan – 28 Temmuz 1914
- Osmanlı İmparatorluğu – 29 Ekim 1914
- Bulgaristan – 14 Ekim 1915
Peki, 1. Dünya Savaşı’na katılan en son devlet hangisidir? 1. Dünya Savaşı’na en son katılan devlet 14 Ekim 1915 tarihli katılım tarihiyle Bulgaristan olacaktır.
1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri Ne Zaman Kuruldu?
İttifak Devletleri’nin bir araya gelmesinin temeli, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında 1882 tarihinde imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması’na dayanmaktadır. İtalya 1. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından yaklaşık 1 sene kadar bağımsız kalmış fakat daha sonra 1915 yılında İtilaf Devletleri’ne katılmıştır. Osmanlı Devleti ise 1914 yılında İttifak Devletleri’ne katılırken; Bulgaristan Osmanlı Devleti’nin kazanmış olduğu Çanakkale Zaferi’nin ardından 1915 yılında İttifak Devletleri içinde Birinci Dünya Savaşına katılmıştır.
1882 yılında üç ülke arasında imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması 1902 yılında yenilenmiş ve bu üç devlet, herhangi bir saldırı altında kaldıkları zaman birbirlerine yardım etmeyi taahhüt etmişlerdir.
1914 yılına gelindiğinde, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri ile savaşa girmesinin ardından, Almanya’da bu savaşa dâhil olmuştur. Bu süreçte bağımsız kalmaya karar veren İtalya ise 1915 yılında İtilaf Devleti’ne katılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri’ne katılma tarihi ise 1914’tür. Almanya ile güçlü ekonomik bağları olan Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile resmi bir ittifak antlaşması imzalamış ve bu antlaşmanın ardından 1. Dünya Savaşı’na dâhil olmuştur.
Bulgaristan ise 1915 yılında, özellikle Osmanlı Devleti’nin Çanakkale’de kazandığı başarının da etkisiyle İttifak Devletleri’ne katılmış ve 1. Dünya Savaşı’na son katılan devlet olarak tarihteki yerini almıştır.
İttifak Devletlerinin İmzaladığı Ateşkes Antlaşmaları
İttifak Devletleri; I. Dünya Savaşı'nda, Rusya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dan meydana gelen İtilaf Devletleri’ne karşı savaşmış ve 1918 tarihinde savaştan yenik olarak çıkmışlardır. Bu savaş sonucu İtilaf Devletleri; Alman İmparatorluğu'nu küçültmüş, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu dağıtmış, Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısını koparmış, Osmanlı İmparatorluğu'nu ise kısmen paylaşmışlardır.
- Dünya Savaşı sonrası İttifak Devletleri ile imzalanan ateşkes antlaşmaları ise şu şekildedir:
Rethondes Antlaşması (11 Kasım 1918)
Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış olan ateşkes antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile 1. Dünya Savaşı’nın batı cephesinde devam eden savaş sona ermiştir.
Villa Gusti Ateşkes Antlaşması (3 Kasım 1918)
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.
Selanik Ateşkes Antlaşması (29 Eylül 1918)
Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918)
Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanmış bir ateşkes antlaşmasıdır. İmzalanan bu antlaşmanın neticesinde Osmanlı Devleti’ne ait olan topraklar İtilaf Devletleri tarafından işgale uğramış, Osmanlı Devleti orduları terhis edilmiş, tüm iletişim ve ulaşım hatları İtilaf Devletleri kontrolüne girmiş ve Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
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