Tarafların tüm insan gücünü ve ekonomik güçlerini devreye soktukları, 100 milyona yakın askeri personelin hazır bulunduğu Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşı tarihi ile alakalı merak edilen sorulara sizler için yanıt aradık. İşte, tüm detaylar…

Birinci Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

Silahlanma yarışı, Fransız İhtilali’nin etkileri ve sömürgecilik faaliyetleri gibi sebeplerden dolayı gelişen Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan olay tarihi kaynaklarda Saraybosna Suikastı olarak yerini almıştır. Şimdi gelin yaşanan bu suikastın detaylarına birlikte göz atalım.

Birinci Dünya Savaşı’nın Başlamasına Neden Olan Olay Nedir?

Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan olay olarak dikkat çeken Saraybosna Suikastı; 28 Haziran 1914 tarihinde gerçeklemiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdı olan Fransuva Ferdinand’ın Saraybosna’ya gerçekleştirdiği bir gezi esnasında bir Sırp milliyetçisi olan Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı’nın fitilini ateşlemiştir.

28 Haziran 1914 günü Saraybosna ziyaretine başlayan Ferdinand ve eşi Sophie’i karşılamak isteyen yerel halk yolun her iki yanına da dizilmiş fakat bu halkın içinde suikast planı içinde olan Sırp milliyetçilerde bulunmaktaydı.

7 araçlık bir konvoyla ilerleyen Ferdinand’a suikast yapmak isteyen ilk üç suikastçı paniğe kapılarak herhangi bir hamle yapamamışlardır. Gerçekleşmeyen üç suikastın ardından ise Ferdinand’ın aracına bombalı bir saldırı gerçekleşmiş fakat bu da başarıya ulaşmamıştır.

Bu girişimde sonra belediye binasında bir süre konaklayan Arşidük yola devam etme kararı almış ve esi Sophie ile birlikte yeniden yola çıkmıştır. Planlanan güzergâhta devam eden konvoydaki iki aracın yanlı yolsa sapması sonucu Ferdinand’ın aracı da onları takip etmiştir. Yolun yanış olduğunun fark edilmesinin ardından geri geri gitmek için duran Ferdinand’ın aracına suikastçı Princip tarafından iki el ateş edilmiştir.