Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz sürecini başarıyla tamamladı ve gong bugün firma için çaldı! Bugün borsada işlem görmeye başlayan firma yatırımcılara 115 milyon 500 bin lot dağıttı. Kişi başına ise 245 lot düştü. İşte, Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arzına dair tüm detaylar...