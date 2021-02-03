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​Bugün BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barışçıl gösterilere katıldıkları için tutuklanan öğrenci ve protestocuların derhal serbest bırakılmasını istiyor ve polisi aşırı güç kullanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Yetkililerin homofobik ve transfobik yorumlarını ve LGBTi+ bireylere karşı gerçekleştirilen nefret ve ayrımcılık suçlarını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 3, 2021

İstanbul Valiliği bugün, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 11'inin ve Kadıköy'de gözaltına alınanlardan 65'inin serbest bırakıldığını, 29 kişinin de işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.