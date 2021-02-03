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HaberlerGündemİstanbulBOĞAZİÇİ OLAYLARI| Son dakika: Valilik'ten flaş gözaltı açıklaması...
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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi gözaltıları açıklaması

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan 11'inin ve Kadıköy'de çıkan olayda gözaltına alınanlardan 65'inin serbest bırakıldığını, 29 kişinin de işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

BOĞAZİÇİ OLAYLARI| Son dakika: Valilik'ten flaş gözaltı açıklaması...
Valilik'ten açıklama! Gözaltına alınanlardan...
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HABERTURK.COM

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Melih Bulu'nun atanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, dün Kadıköy'de düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin, Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanlardan da 11 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Açıklamada 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A),(A.D.A),(M.H),(U.B.Ç),(V.Ç.A),(H.Y),(H.S),(G.T),(R.D),(R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.

02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir.

Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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