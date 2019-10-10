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HaberlerDünyaSON DAKİKA: BM'de Türkiye’yi kınama oylamasına veto: ABD ve Rusya karşı çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye’yi kınama oylamasına veto

HABERTURK.COM / AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 üyenin yaptığı çağrıyla gerçekleştirilen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı’nı kınama kararı çıkmadı. Kınama açıklamasına BMGK’nın daimi üyeleri ABD ve Rusya karşı çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.

BMGK, Avrupa Brliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.

Almanya operasyonu "güçlü şekilde" kınarken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bazı ülkeler de BMGK'nin operasyonu ortak açıklamayla kınanmasını teklif etti ancak ABD ve Rusya bu teklife onay vermedi. Her iki ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini kullanmadı.

"DEAŞ MİLİTANLARINDAN ARTIK TÜRKİYE SORUMLU"

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Türkiye'nin operasyon kararını desteklemediğini söyledi.

Suriye'de Hıristiyanlar da dahil azınlık gruplar ve Kürt nüfusunun korunmasından ve insani kriz yaşanmamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bütün DEAŞ savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu." dedi.

Craft, sivillerin korunmamasının ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasının ise sonuçları olacağını söyledi.

AB ÜYESİ 5 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE OPERASYONU "DURDUR" ÇAĞRISI

AB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Türkiye'nin askeri operasyonundan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye tek taraflı operasyonunu durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşü için teklif ettiği güvenli bölge planının ise "BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin belirlediği uluslararası kriterleri karşılamayabileceği'' kaydedildi.

 

 

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