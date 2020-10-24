2 yılda 258 bisiklet sürücüsü trafikte hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

Bisikletli Yaşam Platformu, son iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini ve kazaların tamamının araç sürücülerinin, bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, İzmir'in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan(32),ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdiği ve Ankara'da ise 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz, alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği de hatırlatıldı. Açıklamada, sadece son bir ayda kazalarda ölen bisikletli sayısının 11'e yükseldiği de ifade edildi.