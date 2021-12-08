BIST 100, 2.000 puanı aştı

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Koronavirüs Omicron varyantına ilişkin endişelerin dağılmasıyla küresel piyasalarda olumlu rüzgarlar esiyor. Bu olumlu rüzgarlar sabah saatlerinde Borsa İstanbul'a da ulaştı.

Dünü 1.981 puandan kapatan BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 2.000 puanın üzerine tırmandı.

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, ilk incelemelere göre Omicron varyantının daha çabuk yayıldığını ancak diğer varyantlara kıyasla daha hafif belirtiler gösterdiğini vurguladı. Bu ve varyantla ilgili benzeri açıklamaların da etkisiyle dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 2.1, Dow Jones yüzde 1.4, Nasdaq ise yüzde 3 yükseldi.

Asya borsaları da bugün benzer şekilde yükseldi. Tokyo Borsası'nda yükseliş yüzde 1.4'ü bulurken Şanghay Borsası Bileşik Endeksi yüzde 1.1 artış kaydetti.