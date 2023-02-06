BIST 100 düştü, çimento hisseleri yükseldi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı dahil bir dizi önlem alınırken TSİ 16.00 itibarıyla BIST 100 endeksinde yüzde 4'ü aşan bir kayıp yaşandı.
Borsa genelinde satışlar görülürken çimento hisselerinde yükseliş yaşandı.
Konya Çimento, Oyak Çimento yüzde 10'ar Nuh Çimento yüzde 9.9, Akçansa Çimento yüzde 8.8, Göltaş Çimento yüzde 9.1, Afyon Çimento yüzde 9.9, Bursa Çimento yüzde 8.5, Niğde Beton ile Çimbeton'da yüzde 10'ar günlük yükseliş yaşadı.
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