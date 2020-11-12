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Borsa İstanbul'da rekorlar kırılmaya devam ediyor. Dün BIST 100 1284 puanla gün içi, 1279 puanla da kapanış rekorunu kırmıştı. Ayrıca dün ilk kez işlem hacmi 60 milyar liranın üzerine tırmandı.

BIST 100 bugüne de yükselişle başladı. Gün içi rekorunu 1298 puana yükseltti. Merkez Bankası'ndan faiz artırımı geleceği beklentisiyle BIST Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 3'e yaklaştı.

Bu arada Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla "İşlem hacimleri, endeksler anlamında borsa geçmişe göre çok daha iyi. Bundan sonra geleceğe ilişkin de çok önemli pozitif sinyaller veriyor" açıklamasında bulundu.

GONG F1 İÇİN ÇALDI

Borsa İstanbul’da günün işlemleri, Formula 1 için çalınan gongla başladı. Gongun çalınmasının ardından konuşmasını yapan Hakan Atilla, borsada her geçen gün rekorlar kırıldığını belirterek, “Borsa için ralli yorumu yapılıyordu. Artık bir üst katman olan Formula’ya çıkarıyoruz. Bu organizasyon çok önemli ve büyük bir yarış. Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.